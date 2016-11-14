Итальянская актриса Орнелла Мути купила квартиру в Москве и переехала жить в Россию. Об этом в понедельник сообщает kp.ru.

По информации издания, звезда фильма "Укрощение строптивого" приобрела трёхкомнатную квартиру в доме рядом с храмом Христа Спасителя.

Такие перемены в жизни Мути объяснила новой любовью – дело в том, что 61-летняя актриса влюбилась в русского мужчину. Правда, его имя она называть не стала.

Напомним, что ранее российский артист Александр Ревва заявил о том, что Орнелла Мути планирует стать гражданской России. По словам резидента Comedy Club, итальянская звезда в настоящий момент готовит все необходимые для этого документы.

Между тем, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремль не поступало заявление Мути на получение российского гражданства.

Напомним, что Орнелла Мути (настоящее имя – Франческа Романа Ривелли) снимается в кино с 15 лет, но российскому зрителю запомнилась по фильму "Укрощение строптивого" (1980 год), в котором она снялась вместе с Адриано Челентано.



