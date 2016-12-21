Орландо Блум и Кэти Перри устроили праздничное выступление в детской больнице

Голливудский актёр Орландо Блум вместе со знаменитой певицей Кэти Перри пришли в одну из детских больниц Лос-Анджелеса, чтобы в новогодних костюмах поздравить маленьких пациентов медицинского учреждения и подарить им подарки, сообщается на странице американского госпиталя в Facebook.
"Они никогда не капризничают и всегда милые. Детей навестил Санта и его супруга, которые оказались очень похожими на Кэти Перри и Орландо Блума!" — говорится в посте.
Праздничное шоу и раздача подарков сопровождались также фотосессиями со звёздами и раздачей автографов.
Отметим, что пользователи соцсети в комментариях положительно оценили поступок знаменитостей. Люди написали, что приятно видеть, что знаменитости готовы уделять своё время самым маленьким поклонникам, которые оказались в столь сложном положении в праздники.
Nat Morales: Люблю видеть подобные моменты. Такие поступки сильно повышают мораль каждого ❤. Спасибо.
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Напомним, что Орландо Блум больше всего известен своими ролями в трилогии "Властелин колец" и в серии фильмов "Пираты Карибского моря". В 2009 году он стал послом доброй воли Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Кэти Перри также в 2013 году стала послом доброй воли ЮНИСЕФ.