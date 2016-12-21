Орландо Блум и Кэти Перри устроили праздничное выступление в детской больнице

Голливудский актёр Орландо Блум вместе со знаменитой певицей Кэти Перри пришли в одну из детских больниц Лос-Анджелеса, чтобы в новогодних костюмах поздравить маленьких пациентов медицинского учреждения и подарить им подарки, сообщается на странице американского госпиталя в Facebook.

"Они никогда не капризничают и всегда милые. Детей навестил Санта и его супруга, которые оказались очень похожими на Кэти Перри и Орландо Блума!" — говорится в посте.