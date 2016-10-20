Необычная орхидея распустилась на площадке ботанического сада МГУ "Аптекарский огород". Её цветы напоминают мордочку мопса. Ширина маленького цветка – чуть более сантиметра. Орхидея не обладает никаким примечательным запахом.

"У нас Дракула Мопс зацвела в Пальмовой оранжерее. Там 22-23 октября редкий цветок может увидеть любой посетитель, – рассказала Metro пресс-секретарь сада Ольга Архипова. – На экскурсии также расскажут много интересного о Мопсе".

Кстати, все коллекции орхидей сада активно используются в научно-образовательных и просветительских целях.

"Но у нас есть одна проблемы – сама оранжерея для орхидей настолько ветхая, что сильно рискует рассыпаться, – уточнила Архипова. – Мы уже ищем спонсоров, которые помогут создать новое помещение. Поэтому основная коллекция орхидей закрыта для свободного посещения. Но не переживайте, во время цветения многие орхидеи мы переносим в Пальмовую оранжерею. Там как раз можно увидеть цветок Дракула Мопс".



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