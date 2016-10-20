Необычная орхидея распустилась на площадке ботанического сада МГУ "Аптекарский огород". Её цветы напоминают мордочку мопса. Ширина маленького цветка – чуть более сантиметра. Орхидея не обладает никаким примечательным запахом.
"У нас Дракула Мопс зацвела в Пальмовой оранжерее. Там 22-23 октября редкий цветок может увидеть любой посетитель, – рассказала Metro пресс-секретарь сада Ольга Архипова. – На экскурсии также расскажут много интересного о Мопсе".
Кстати, все коллекции орхидей сада активно используются в научно-образовательных и просветительских целях.
"Но у нас есть одна проблемы – сама оранжерея для орхидей настолько ветхая, что сильно рискует рассыпаться, – уточнила Архипова. – Мы уже ищем спонсоров, которые помогут создать новое помещение. Поэтому основная коллекция орхидей закрыта для свободного посещения. Но не переживайте, во время цветения многие орхидеи мы переносим в Пальмовую оранжерею. Там как раз можно увидеть цветок Дракула Мопс".
Справка
- Научное название рода – Дракула – означает "маленький дракон".
- Этот цветок растет в туманных лесах на высоте от 400 до 1500 метров.
- За ней охотятся ценители со всего света.
- В Ботаническом саду МГУ собрана вторая по величине коллекция орхидей в России: более 830 видов, форм и сортов из тропических и субтропических регионов Земли, а также более 50 видов и форм орхидей умеренного и холодного климата.