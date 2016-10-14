реклама
 Опубликовано : Сегодня 17:59

Организацией матча "Спартак" – "Ростов" 15 октября займутся волонтёры ЧМ-2018

  • Ольга Захарец

О том, по сколько и и по какому каналу смотреть трансляцию матча "Спартак" – "Ростов" 15 октября 2016 года, а также какие ставки и прогнозы на матч делуют укмекеры – читайте в нашем обзоре

реклама

В субботу, 15 октября 2016 года, состоится матч "Спартак" – "Ростов". Команды встретятся в Москве на стадионе "Открытие Арена" в рамках 10-го тура чемпионата России.

В организации поединка примут участие активисты волонтёрского центра чемпионата мира-2018, созданного на базе РЭУ имени Плеханова.

По словам директора волонтёрского центра Максима Харитонова, работа на матча "Спартак" – "Ростов" станет отличным опытом для волонтёров.

– Мы стремимся к тому, чтобы каждый волонтер смог получить удовольствие от своей помощи на чемпионате мира и для этого заранее выбрал подходящее ему функциональное направление. Вот почему участие в проведении подобных матчей – это шанс для каждого узнать как можно больше о тех или иных функциях, – приводит слова Харитонова портал welcome2018.com.

Он уточнил, что во время матча волонтёры будут помогать по функции "билетная программа" и координировать зрительские потоки.

Во сколько и по какому каналу смотреть матч "Спартак" – "Ростов" 15 октября 2016 года

Прямую трансляцию матча "Спартак" – "Ростов" 15 октября 2016 года покажет федеральный канал "Матч!". Начало поединка запланировано на 19:00 по московскому времени.

Согласно прогнозам, фаворитом встречи является хозяева поля. Так, ставки на победу "Спартака" принимаются с коэффициентом 2,00, тогда как на победу "Ростова" 4,00. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3,20.

Самое популярное

Фото Анны Семенович с маленькой грудью взорвало Интернет18Фото

Фото Анны Семенович с маленькой грудью взорвало Интернет
 
Мара Тайген. 21Фото

Новый двойник Анджелины Джоли покоряет Instagram

Мара Тайген – ещё одна девушка с длинными темными волосами, пухлыми губами и точеной фигуркой, набирает бешеную популярность в соцсетях благодаря сильному сходству с голливудской звездой Анджелиной Джоли. Девушка работает моделью в Лос-Анджелесе. Ей 22 года. Не замужем. Год назад она завела аккаунт в сети Instagram и её жизнь сразу начала меняться к лучшему. Страничка Мары теперь имеет 575 тысяч подписчиков. И все они называют её двойником 41-летней Анджелины Джоли. Благодаря сходству модель...
 
Кейт Миддлтон в Гааге14Фото

Кейт Миддлтон приехала на выставку без белья

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон прилетела в Гаагу с однодневным визитом. Она впервые совершила самостоятельную зарубежную поездку после того, как вышла замуж за принца Уильяма. Ранее она отправлялась за границу только в присутствии супруга. Об этом в четверг сообщает Associated Press. В рамках своего визита Кэтрин посетила выставку художника Яна Вермеера в Гааге. Как и всегда, пристальное внимание прессы было приковано к наряду герцогини Кембриджской. На этот раз для выхода в свет она...
 
Переход в Белгороде "заминировали" котятами3Фото

Переход в Белгороде "заминировали" котятами

В пятницу, 14 октября, около семи утра на пульт дежурного поступил сигнал о подозрительной коробке в центре Белгорода – в подземном переходе на проспекте Хмельницкого. Об этом в пятницу сообщает "БелПресса". Прохожие, заметившие бесхозную коробку, опасаясь, что в ней может находиться взрывной устройство, обратились в полицию. Через несколько минут после звонка полицейские вместе с кинологами прибыли на место. Они вывели людей из перехода и перекрыли его. Специалисты приступили к изучению...
 
Школьница сбежала из больницы в Подмосковье с двумя малолетними детьми.3Фото

В Подмосковье девочка сбежала из больницы с двумя младенцами на руках

Накануне, 13 октября, в подмосковном городе Павловский Посад из больницы сбежала школьница. Причём, с собой она умудрилась прихватить двоюродную сестру и братика. Малышке полтора года, а мальчику всего семь месяцев. Известно, что школьнице 11 лет. В больницу этих детей привезли со съемной квартиры, в которой дети находились без мамы и папы и даже без каких-либо взрослых людей, передаёт АГН Москва. Ближе к вечеру старшая сестра смогла сбежать из больницы вместе с малышами. "Да, действительно,...
 
По пригороду Антальи открыли огонь из гранатомётов2Фото

По пригороду Антальи открыли огонь из гранатомётов
 
В Лос-Анджелесе открылся ресторан, в который пускают только красивых10Фото

В Лос-Анджелесе открылся ресторан, в который пускают только красивых

Сайт знакомств BeautifulPeople.com открывает собственное заведение
 
Виктория Дайнеко выложила фото в сексуальном БДСМ-наряде с плёткой в зубах30Фото

Виктория Дайнеко выложила фото в сексуальном БДСМ-наряде с плёткой в зубах

В Сети раскритиковали певицу: Странно видеть молодую маму в таком образе
 
В Москве у станции "Чкаловская" мужчину ранили ножом в живот3Фото

В Москве у станции "Чкаловская" мужчину ранили ножом в живот

По данному поводу возбуждено уголовное дело
 
Крымская свадьба переехала в Петербург14Фото

Крымская свадьба переехала в Петербург

В Северной столице завершился проект "Обмен свадьбами"
 
С ноября в Петербурге вырастет оплата воды без счетчиков2Фото

С ноября в Петербурге вырастет оплата воды без счетчиков

Петербургский комитет по тарифам вводит новые нормативы по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению, отоплению в жилом помещении и на общедомовые нужды. Об этом рассказали в пресс-службе комитета. Норматив на холодную воду вырастет с 3,3 кубометра до 4,9 кубометра, на горячую воду – с 2,43 кубометра до 3,48 кубометра. В связи с изменениями для петербуржцев, в чьих домах не установлены счетчики на воду, оплата заметно увеличится. Специалисты прогнозируют рост квартплаты для домов, в...
 
Итальянский миллионер станцевал на шпильках12Фото

Итальянский миллионер станцевал на шпильках
 
Британские СМИ назвали "горячей учительницей" несовершеннолетнюю из Минска10Фото

Британские СМИ назвали "горячей учительницей" несовершеннолетнюю из Минска

17-летняя Оксана Невесёлая рассказала Metro о себе
 
архив

В Пулково самолёт не смог взлететь из-за отказа двигателя

В аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге ранним утром 14 октября был отменён рейс авиакомпании Lufthansa во Франкфурт-на-Майне. Официальная формулировка: рейс отменён по техническим причинам, по данным СМИ, у воздушного судна неисправность в двигателе. Борт Airbus A321 рейса 1439 должен был вылететь из Петербурга в 5:55 утра в пятницу. - Рейс не вылетел утром 14 октября и был отменён по технической причине, - подтвердили Metro в пресс-службе ООО «Воздушные ворота Северной столицы», управляющей...
 

Новый раздел на сайте: "БЫЛО/НЕ БЫЛО"

Проверяем слухи в сети
5 богачей Кубка мира: самые "дорогие" хоккеисты турнира5Фото

5 богачей Кубка мира: самые "дорогие" хоккеисты турнира

В Канаде в субботу, 17 сентября, стартует главное спортивное событие года – Кубок мира
 
Metro вспоминает самые интересные высотные здания мира

Metro вспоминает самые интересные высотные здания мира

1. Бурдж-Халифа Небоскрёб расположен в Дубае, высота 828 метров, носит звание самого высокого сооружения в мире. Внутри комплекса размещены отель, квартиры, офисы и торговые центры. Здание имеет 3 отдельных входа: вход в отель, вход в апартаменты и вход в офисные помещения. Кстати, в Дубае насчитывается больше всего небоскрёбов в мире. 2. Шанхайская башня Находится в районе Пудун города Шанхай в Китае. Высота здания составляет 632 метра. Здание разделено на девять вертикальных зон и облачено в...
 

Последние новости

В эту пятницу верующие поздравляют друг друга, посещают церковь и молятся Пресвятой Деве.4Фото

Сегодня празднуют Покров Пресвятой Богородицы

Сегодня 17:05 Православные отмечают большой праздник – Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. В эту пятницу верующие поздравляют друг друга, посещают церковь и молятся Пресвятой Деве. Также принято отдельное время дня посвятить общению с Богом и размышлять о благих делах. Покров день 2016 года, какого числа: в этом году праздник пришёлся на 14 октября.  По случаю праздника патриарх Кирилл освятит недавно открытую после реставрации домовую церковь в честь иконы Божьей Матери...
 

Самое популярное

Мара Тайген. 21Фото
В эту пятницу верующие поздравляют друг друга, посещают церковь и молятся Пресвятой Деве.4Фото

Галереи и видео

Фото Анны Семенович с маленькой грудью взорвало Интернет18Фото
реклама

Последние новости

реклама

Мы Вконтакте

Мы в Facebook

Новости партнеров

Loading...

Пресс-релизы

реклама