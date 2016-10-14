Организацией матча "Спартак" – "Ростов" 15 октября займутся волонтёры ЧМ-2018

В субботу, 15 октября 2016 года, состоится матч "Спартак" – "Ростов". Команды встретятся в Москве на стадионе "Открытие Арена" в рамках 10-го тура чемпионата России.

В организации поединка примут участие активисты волонтёрского центра чемпионата мира-2018, созданного на базе РЭУ имени Плеханова.

По словам директора волонтёрского центра Максима Харитонова, работа на матча "Спартак" – "Ростов" станет отличным опытом для волонтёров.

– Мы стремимся к тому, чтобы каждый волонтер смог получить удовольствие от своей помощи на чемпионате мира и для этого заранее выбрал подходящее ему функциональное направление. Вот почему участие в проведении подобных матчей – это шанс для каждого узнать как можно больше о тех или иных функциях, – приводит слова Харитонова портал welcome2018.com.

Он уточнил, что во время матча волонтёры будут помогать по функции "билетная программа" и координировать зрительские потоки.