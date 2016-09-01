Мы побывали на праздничной линейке в одной из столичных гимназий и узнали у новоиспечённых одиннадцатиклассников, о чём они хотели бы предупредить маленьких «новобранцев».

– Это апокалипсис! Конец света! – заявил парень по имени Денис.

– Почему это? – удивилась репортёр Metro. – Разве всё так плохо?

– Мы через это прошли, нам виднее! – с горечью вздохнул его друг.

А Денис взялся объяснять своё высказывание с очень серьёзным видом:

– Потому что контрольные, строгая дисциплина... Школа – это сложное заведение. И ни для кого не секрет, что многие знания, которые здесь дают, в жизни нам вообще не пригодятся. Но есть и приятное в школе – это друзья.

Но и здесь, по мнению 11-классницы Ирины, поджидают некоторые сложности.

– Первоклашек ждёт столкновение с коллективом, нужно будет развить много коммуникативных навыков, иначе во взрослой жизни придётся сложно. Нужно будет учиться идти на компромиссы, либо придётся быть аутсайдерами.

«Вас будут затачивать по ЕГЭ и говорить, что прекрасная радужная жизнь возможна, только если хорошо его сдадите. А на самом деле, на плохом ЕГЭ жизнь-то не заканчивается!»

Ира, ученица 11-го класса

Максим из параллельного класса смотрит на вещи более беззаботно:

– Вас ждут знания, а ещё тысяча и одна интересная история! Вот Дима например трижды руку ломал!

Стоящий рядом Дима грустно вздохнул и дал совет первоклашкам:

– Не бегайте по коридорам.