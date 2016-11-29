Аргентинский футболист "Барселоны" Лионель Месси пару дней назад находился на борту авиалайнера, который разбился в Колумбии.

О том, что разбился самолет, сегодня пишут все мировые СМИ. Тем временем на страничке в Twitter Frases de futbol появилась фотография Лионеля Месси, которую он делал на борту самолёта. "Всего несколько дней назад Лионель Месси был на самолете, который разбился", – написано в сообщении.

Ранее стало известно, что неподалеку от аэропорта Медельина разбился самолет с бразильской футбольной командой "Шапекоэнсе" на борту. Этим самолётом недавно пользовались футболисты сборной Аргентины, за которую выступает Лионель Месси.

На борту разбившегося самолёта находились 72 пассажира и 9 членов экипажа. По последним данным, погибли 75 человек, 6 – выжили. Среди них три футболиста: вратарь "Шапекоэнсе" Маркос Данило Арчер, защитник Алан Рошаль и еще один игрок Джексон Фоллман, а также массажист, стюардесса и репортер, летевший в числе других журналистов освещать первый матч финала Кубка Южной Америки, который был назначен на 30 ноября.

Свой последний матч футболисты "Шапекоэнсе" провели против "Палмейраса".