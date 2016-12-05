В социальных сетях появился список погибших в страшном ДТП в Ханты-Мансийске, пишет Ura.ru. Среди жертв – десять детей и двое взрослых.

Список погибших детей и взрослых в ДТП в ХМАО 4 декабря 2016 года:

1. Виктория В. 2004 года рождения;

2. Тимофей Н. 2008 года рождения;

3. Дарья К 2005 года рождения;

4. Татьяна Т. 1991 года рождения;

5. Валерия С. 2006 года рождения;

6. Данил П. 2002 года рождения;

7. Мария Я. 2003 года рождения;

8. Регина Д. 2003 года рождения;

9. Кира С. 2007 года рождения;

10. Арина С. 2004 года рождения;

11. Ирина К. 1956 года рождения;

12. Зульфия Э. 2001 года рождения.

В правоохранительных органах также сообщают о 12 погибших, среди которых десять детей в возрасте от 7 до 17 лет и двое взрослых.

Также есть информация о пострадавших – 23 человека были госпитализированы.

Официальные причины ДТП в Ханты-Мансийске пока выясняются.

– Среди возможных причин ДТП – несоблюдение водителями бокового интервала, а также сложные метеоусловия в виде обильных снежных осадков, – сообщили в местной полиции.

Напомним, что накануне вечером на 925 километре автодороги "Ханты-Мансийск – Тюмень" разбился автобус. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

К настоящему моменту установлена личность водителя автобуса, им оказался житель Нефтеюганска 1969 года рождения, его опыт вождения составляет более 20 лет.

Отмечается, что за последние два года он 7 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

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