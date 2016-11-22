Опрос о велодорожках на сайте Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга отменили из-за накрутки голосов.

Голосование должно было определить, какие веломаршруты первыми появятся в Петербурге в 2017 году.

Первые велодорожки в Петербурге предлагают выбрать горожанам (подробнее)

Однако промежуточная проверка результатов выявила искусственную накрутку голосов. Этот факт Metro подтвердили в КРТИ.

Как выяснилось, голоса отправлялись автоматизированными средствами с нескольких IP-адресов. Предполагается, что искусственную накрутку голосов использовали по четырём веломаршрутам, за один из которых был отдан 216051 голос, что не соответствовало данным о посещаемости сайта.

Активнее всего боты использовались для голосования за маршруты Петербург – Ломоносов, Петербург – Зеленогорск и Пушкин-Колпино.

Из-за атаки интернет-ботов было принято решение продолжить исследование общественного мнения по вопросу о велодорожках в Петербурге на площадке института "Стройпроект", где проводится онлайн-анкетирование, предполагающее ответы на несколько вопросов. Это позволит исключить дальнейшую накрутку голосов. Опрос доступен по ссылке.

- Результаты анкетирования будут учитываться при определении перечня веломаршрутов, - отметили в КРТИ, попросив горожан принять участие в анкетировании, не прибегая к помощи автоматизированных систем.

- Нам важно знать реальную динамику и востребованность веломаршрутов в Санкт-Петербурге. Полученные в ходе опроса данные будут проанализированы и обнародованы в декабре этого года, - заявили в комитете.