В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. По её итогам "Зенит" сыграет с "Андерлехтом", "Ростов" встретится со "Спартой", "Краснодар" – с "Фенербахче".

Встречи 1/16 финала пройдут 16 и 23 февраля 2017 года. Сеяные клубы, в число которых входит "Зенит", ответные игры проведут дома. Точные даты игр будут определены позже.

Metro публикует составы всех пар, которые сразятся за выход в 1/8 финала Лиги Европы.

«Атлетик» (Испания) – АПОЭЛ (Кипр)

«Легия» (Польша) – «Аякс» (Нидерланды)

«Андерлехт» (Бельгия) – «Зенит» (Россия)

«Астра» (Румыния) – «Генк» (Бельгия)

«Манчестер Юнайтед» (Англия) – «Сент-Этьен» (Франция)

«Вильярреал» (Испания) – «Рома» (Италия)

«Лудогорец» (Болгария) – «Копенгаген» (Дания)

«Сельта» (Испания) – «Шахтёр» (Украина)

«Олимпиакос» (Греция) — «Османлыспор» (Турция)

«Гент» (Бельгия) — «Тоттенхэм Хотспур» (Англия)

«Ростов» (Россия) — «Спарта» (Чехия)

«Краснодар» (Россия) — «Фенербахче» (Турция)

«Боруссия» М (Германия) — «Фиорентина» (Италия)

«АЗ Алкмар» (Нидерланды) — «Лион» (Франция)

«Хапоэль Беэр-Шева» (Израиль) — «Бешикташ» (Турция)

ПАОК (Греция) — «Шальке» (Германия)