Шоу "Голос" 5 сезона подходит к завершению – в пятницу Дима Билан, Полина Гагарина, Леонид Агутин и Григорий Лепс оставили в своей команде по одному лучшему участнику.

"Голос", 5 сезон, кто вышел в финал

Сначала определял лучшего в своей команде Дима Билан. "Голос" всего за десять минут с начала шоу получил первого финалиста – им оказался Кайрат Примбердиев, сумевший победить Олега Кондракова. Как признали наставники команд после выступления певцов, у Примбердиева номер был в целом посложнее. Возможно, поэтому Билан отдал именно этому исполнителю 60 процентов "своих предпочтений", тогда как Кондракову досталось лишь 40 процентов. Телезрители Первого канала также посчитали, что финала больше достоин Кайрат.

После Димы Билана выставила своих участников Полина Гагарина. Голос Сардора Милано показался как певице, так и телезрителям, предпочтительнее, чем у Михаила Житова. У Сардора многие выступления строятся вокруг особенного, оперного голоса, достаточно уникального и убедительного, если сравнивать его с другими участниками. Михаил Житов, в свою очередь, обладает также необычным голосом, но вариативность его звучания меньше.

Леониду Агутину пришлось выбирать между Ксенией Коробковой и Дарьей Антонюк. После выступления певиц прозвучало мнение, что у Дарьи Антонюк было шикарное исполнение, тогда как Ксения больше напирала на духовность своей песни, лиричность. В результате Агутин и телезрители решили, что финала больше достойна Дарья Антонюк, в связи с чем Ксения Коробкова отправилась отдыхать.

Наконец, в завершении полуфиналов выступили представители команды Григория Лепса – Александр Панайотов и Дарья Ставрович. Первой выступала харизматичная Дарья, которая в этот раз немного отошла от своего образа "кричащего" на сцене человека и спела достаточно лирично и вариативно. Однако опытнейший Панайотов убедил зрителей в том, что сейчас он – один из лучших певцов шоу "Голос", а, возможно, и самый лучший. Наставники после выступления Панайотова и Ставрович сошлись во мнении, что это были лучшие номера вечера. Лепс отдал свой голос Панайотову, зрители были с ним солидарны.

Финалисты "Голоса"-2016

Таким образом 30 декабря 2016 года состоится финал вокального проекта "Голос" 5 сезона с четырьмя лучшими участниками. В финале будет "два круга", зрители смогут насладиться выступлениями Кайрата Примбердиева, Сардора Милано, Дарьи Антонюк и Александра Панайотова.