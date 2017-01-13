Бюро судебно-медицинской экспертизы сообщает, что на сегодняшний день опознано более 70 погибших в крушении самолёта Ту-154 под Сочи. Работа по идентификации останков пассажиров лайнера продолжается, передаёт ТАСС.

Стало известно, что среди уже опознанных – глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, руководитель департамента культуры Минобороны Антон Губанков и художественный руководитель ансамбля имени Александрова Валерий Халилов.

Также идентифицированы десять членов экипажа и девять представителей СМИ.

По предварительным данным, похороны погибших пройдут 14, 16 и 17 января. Ранее сообщалось, что Елизавета Глинка (доктор Лиза) будет погребена в понедельник на Новодевичьем кладбище.

Крушение Ту-154 в Чёрном море: самолёт потерпел крушение утром 25 декабря, когда выполнял рейс из Подмосковья в Сирию. После дозаправки он вылетел из аэропорта Адлера и вскоре просто пропал с радаров. Позднее стало известно, что самолёт упал в Чёрное море. На его борту находилось 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова. Также там были чиновники, представитель международной общественной организации "Справедливая помощь" Доктор Лиза и журналисты.

Сейчас рассматривается около семи версий произошедшего, в том числе человеческий фактор, отказ техники, сдвиг ветра и столкновение с птицей.

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