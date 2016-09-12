Сотрудники спецслужб Донецкой народной республики провели задержание группы подростков, которые осуществляли диверсии на подконтрольной ДНР территории. Все предполагаемые диверсанты — несовершеннолетние, сообщает Донецкое агентство новостей

Как утверждают представители силовых ведомств самопровозглашенной республики, диверсанты осуществляли подрывную деятельность с мая по июнь этого года.

"Были совершены подрывы автомобилей гражданских лиц, военной машины связи, служебного автомобиля ясиноватского городского отдела МВД и других гражданских и военных объектов", — отметили в МГБ ДНР.

По имеющейся информации, подростки выполняли задания, которые им выдавали украинские спецслужбы. Их координатором и вербовщиком является некий Игорь Рицко с позывным "Алмаз".

Изначально подростки должны были заниматься расшатыванием экономической ситуации в регионе, занимаясь крышеванием и выбиванием долгов из коммерсантов города Ясиноватая, но позже им поручили проводит диверсии на государственных объектах ДНР.