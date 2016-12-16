Перед матчем сборных России и Чехии (5:1) на Кубке Первого канала народная артистка России Хибла Герзмава неудачно исполнила российский гимн.

Она не смогла вовремя начать пение - возникла первая заминка. Певица громко попросила, чтобы фонограмму включили сначала, но её просьбу не исполнили. А потом она забыла некоторые слова. В частности, вместо "славься, Отечество наше свободное" она пропела "славься, Отечество наше народное". Видео смотрите ЗДЕСЬ.

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При этом Первый канал не вёл прямую трансляцию матча из-за его низкого рейтинга. Болельщики смогли посмотреть игру лишь на канале "Матч ТВ", и то не всю.

Сама игра завершилась убедительной победой российских игроков, которые реабилитировались за предыдущее поражение - от шведов (1:3).