В Московском метрополитене сотрудники полиции задержали вора, который ограбил пассажирку.

Накануне к полицейским, дежурившим на станции метро "Петровско-Разумовская", обратилась пассажирка, которая рассказала, что неизвестный мужчина на станции "Тимирязевская" ограбил ее.

Установлено, что в момент, когда женщина находилась в вагоне электропоезда, сидевший рядом мужчина под закрытие дверей вырвал из рук сумку, и выбежал на станцию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УВД на Московском метрополитене.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска просмотрели камеры видеонаблюдений установленные на станциях столичной подземки, а также воспользовались системой "Безопасный город" и отследили путь предполагаемого преступника.

На видеозаписях видно, как по дороге от места преступления мужчина "потрошит" сумку своей жертвы и забирает все ценные вещи. Позднее он был задержан на Мурановской улице, им оказался 23-летний уроженец Смоленской области. К моменту задержания подозреваемый уже успел сбыть телефон и цифровой фотоаппарат потерпевшей в одной из столичных палаток.

В настоящее время часть похищенного изъята и приобщена к материалам дела. Подозреваемый задержан.