О серьезном происшествии сообщили подписчики паблика "ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург".

По словам свидетелей, на пересечении улицы Васи Алексеева и улицы Маршала Говорова произошло столкновение легковых автомобилей "Опель" и "Мерседес". Обе машины серьезно пострадали в аварии.

Кроме того, очевидцы уточнили, что в ДТП, возможно, пострадал ребенок. Утверждают, что на место прибыл реанимобиль.

- Авария серьёзная! Да и ребёнок пострадал - от этого ещё серьезнее, - пишут пользователи.

- Ребёнок сидел в Мерседесе на заднем сидении, после аварии его мужчина на руки взял.

Для ликвидации последствий аварии привлекались 5 сотрудников МЧС и 1 единица техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.