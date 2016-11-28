В Омске сторож предприятия Владимир решил сделать местного бездомного и своего тёзку Лепёхина звездой фотосессий и даже завёл для него аккаунт во "Вконтакте". Страничку ведёт сам сторож, поскольку у бездомного просто нет такой возможности.

– Я назвал его на созданной страничке Васей Васильевым, – говорит Metro Владимир. – Он – личность колоритная и уникальная. Каждый раз, наблюдая за ним, у меня появляется на лице улыбка. Однажды я подумал, что у многих есть страничка во "Вконтакте". А у него аккаунта нет. Вот и решил создать страничку. Объяснил ему идею, он дал добро. Фотографирую его на территории предприятия, здесь много мест для фотографий.

Поскольку сторож Владимир – фотограф-любитель, пока его снимки получаются не всегда качественными, но видно, что делает он их с душой. То Лепёхин позирует на железнодорожных путях с собакой, то сидит, хитро прищурившись, за рулём грузовика, то машет всем рукой, сидя на кирпичах. За каждую фотосессию Владимир платит своей модели около ста рублей.

"Знаю его, – пишет жительница Омска Анна Волкова во "Вконтакте". – Часто в магазин заходит. Он всегда сияет изнутри. Вежливый. Жаль, что так получилось. Хотя....ещё и не поздно!"

Оказалось, Владимир Лепёхин когда-то подавал надежды. Он учился в Омском институте инженеров железнодорожного транспорта, который сейчас известен как Академия транспорта. Его однокурсники рассказывают, что Владимир был лучшим на потоке, и у него был неординарный, физико-математический склад ума.

– Он жил в общаге, – рассказывает Юрий. – Был ли он приезжим, не знаю, как и о его семье. Для меня не стало неожиданностью, что он дошёл до такой жизни. Володе всегда нужен был опекун, который понимал бы, что с ним надо делать.

По словам Юрия, призвание Владимира – теория точных наук.

– Сейчас настоящих теоретиков редко можно найти, – говорит он. – А когда мы учились, он с удовольствием помогал всем, делал курсовые некоторым "особо приближённым". Вообще, он был белым и пушистым.