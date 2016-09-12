В России картина выходит 15 сентября – в день рождения режиссёра. Для создания фильма Стоун ездил в Москву, чтобы пообщаться с экс-агентом ЦРУ, а корреспондент Metro отправился в Торонто, чтобы обсудить новую работу с режиссёром.

К Эдварду Сноудену относятся по-разному. Кто-то считает его предателем, а кто-то патриотом. В своём фильме вы его героизируете и фактически ставите точку в этом споре: вы его оправдываете. Почему вы не показываете вторую точку зрения?

В фильме есть вторая сторона – Агентство национальной безопасности (АНБ).

Но они выглядят у вас плохими парнями.

Не все. Их можно понять. Например, начальник Сноудена говорит: «Не нужно разделять взгляды политиков, чтобы быть патриотом». Он против войны в Ираке. Но он оправдывает действия службы таким образом: нет Третьей мировой войны благодаря их работе. Ему кажется, что единственный способ во время расцвета технологий, кибер-атак, вирусов – это тотальная слежка. Ну а враги – Иран, Китай, Россия. Он красноречиво объясняет Сноудену, что безопасность – это победа. Такова и точка зрения Майкла Хайдена (бывший директор АНБ. – Прим. ред.). Многим американцам наплевать на свободу, их устраивает безопасность. А вот мне нет. Почему-то они забывают, что вообще-то их система безопасности не сработала 11 сентября. Они прокололись, потому что они тупые. У них было полно информации, но она была разрозненная, они просто не смогли увидеть единую картину. Полагаю, что русским бы это удалось. Когда дело касается терроризма, русские беспощадны. К тому же АНБ, хотя это и секретная служба, рекламирует свою деятельность. Иначе как ещё они будут получать деньги на свои программы? Вот у одного из героев моего фильма было три миллиона, а потом бюджет увеличился до трёх миллиардов. И он говорит, что на самом деле АНБ действует во имя интересов военно-промышленного комплекса. Поэтому я и не счёл нужным заострять внимание на второй стороне, но она есть.

После погружения в историю Сноудена вы изменили отношение к гаджетам?

Конечно. Я уверен, что они читают мою переписку. Вы же понимаете, что я публичная фигура и довольно давно открыто говорю то, что думаю. По-моему, с 70-х. Правда, я уже староват для всего этого. Если хотят, они меня посадят в тюрьму. Это не самый плохой способ завершить свою жизнь, послав их на ... (нецензурная лексика. – Прим. ред.). Я не хочу жить как раб. Мне противна идея тирании: людей не должны прослушивать. Всё как у Оруэлла в «1984». Какой же ужас нас ждёт впереди? Это пугает. И я не хочу так жить. Вот моё отношение к АНБ: идите на... (нецензурная лексика. – Прим. ред.).

В разговоре со мной продюсер фильма Игорь Лопатёнок обмолвился, что собирается снять документальный фильм о вас. На его взгляд, вы такой же герой, как и Сноуден. Вы в курсе его планов?

(Фыркает.) Мне он об этом ещё не рассказывал. Не уверен, что стоит это делать. Мне пока есть чем заняться – «Сноуденом».

Фильм про Джулиана Ассанжа «Пятая власть» был невероятно скучным, хотя тоже животрепещущая тема. А ваш фильм получился очень зрительским: тут и экшен, и любовная история. Как так?

Здесь много факторов. С Ассанжем труднее, его многие не понимают. Люди меньше заинтересованы в Ассанже, нежели в Сноудене. Это не значит, что я не согласен с Ассанжем. Я с большим почтением отношусь к тому, что он сделал. К большей части. Мне кажется, что история со Сноуденом важнее. Поэтому зритель заранее симпатизирует Эдварду. Ассанж как натянутая струна, всё время на взводе. И я понимаю почему: ведь он балансировал на грани, ему приходилось несколько лет скрываться.

В фильме вы показали не просто Сноудена-агента, работягу, но и Сноудена-человека. Где вы черпаете вдохновение для подобных драматических моментов?

Везде, где могу. Такова работа драматурга. Интересно подавать какие-то обычные вещи. Работа за компьютером – это на самом деле очень скучно, в ударах по клавишам нет ничего драматического. Делать простые вещи особенными – это очень хорошо удавалось Чехову.

Так и скажите, что не собираетесь делиться секретами мастерства.

Правда, нет никаких секретов, рецептов, формулы успеха. Это просто кропотливая разработка каждой сцены, каждой детали, даже самой незначительной.

