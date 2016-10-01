Утром 1 октября в 6-м роддоме города Минска Дарья Домрачёва родила дочку, сообщает Sports.ru.

Вес ребёнка составил 3 650 грамм. И мама, и малышка чувствуют себя хорошо.

Напомним, титулованные биатлонисты Бьорндален и Домрачёва поженились в июле этого года.

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Долгое время спортсмены скрывали свои отношения, однако в апреле 2016 года 42-летний норвежец Уле Эйнар Бьорндален собрал специальную пресс-конференцию, на которой поделился с журналистами радостной новостью: его возлюбленная ждёт ребёнка.

30-летняя Дарья Домрачева – трехкратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира и обладательница Хрустального глобуса.

Уле Эйнар Бьорндален – cамый титулованный спортсмен за всю историю зимних Олимпийских игр. После Олимпиады в Сочи у него на счету 8 золотых олимпийских медалей, четыре серебряных и одна бронзовая.