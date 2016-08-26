В четверг, 25 августа, российские спортсмены, победители Олимпийских игр-2016 получили государственные награды и ключи от новых автомобилей BMW из рук высшего руководства страны.

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Торжественная церемония награждения золотых медалистов прошла в Кремле при участии Президента РФ Владимира Путина.

Победители Олимпиады получили BMW модели X6, серебряным призёрам достались BMW X4, а обладателям бронзы – X3.

Прямо в день церемонии вручения наград на сайте auto.ru появилось объявление о продаже автомобиля BMW X6, подаренного победителю Игр.

Объявление разместила некая Екатерина, которая, к слову, не была в курсе, как правильно пишется слово «президент».

– Машина выдана самим призедентом России ВВ Путиным! За достижения на олимпийских играх в РИО 2016 а точнее за олимпийское золото! Машина новая! xDrive 3,5 бензин,306 л/с, комплектация luxury. Машина застрахована! Торг строго у капота. В помощи продажи авто не нуждаюсь! – написала продавец (орфография и пунктуация автора сохранены).

На кузове белого автомобиля, выставленного на продажу, красовалась фирменная наклейка с надписью «Сборная России 2016». Машину владелец оценил в 4,67 млн рублей.

Уже в середине дня, 26 августа, у объявления появилась отметка о том, что автомобиль подан.

Журналистам, которые связались с Екатериной, она сообщила, что владелица иномарки решила продать её по той причине, что лишь недавно получила права и очень редко садится за руль. Внедорожник показался девушке слишком крупным по габаритам и она не смогла им управлять.

Имя загадочной спортсменки продавец не назвала. Однако по неподтвержденной информации, это одна из синхронисток.

Напомним, чемпионками Игр в синхронном плавании в составе группы стали Наталья Ищенко, Светлана Ромашина, Александра Пацкевич, Светлана Колесниченко, Мария Шурочкина, Влада Чигарева, Алла Шишкина, Гелена Топилина и Елена Прокофьева. В парном соревновании золотые медали завоевали Ромашина и Ищенко.

Всего сборная России получила на Олимпиаде в Рио 19 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых медалей.