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 Опубликовано : Сегодня 09:10

Олег должен дожить до операции

  • Руслана Карпова

Подопечному фонда "Подсолнух" нет ещё и трёх месяцев, но два он уже провёл в больнице

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Очаровательному подопечному фонда "Подсолнух" из Санкт-Петербурга Олегу нет ещё и трёх месяцев, но два он уже провёл в больнице.

Дело в том, что врачи обнаружили у малыша первичный иммунодефицит и синдром Вискотта – Олдрича.

– Когда мы уже лежали в больнице на обследовании по поводу низкого содержания тромбоцитов в крови и нам сказали, что есть такой синдром, который наблюдается у четырёх мальчиков на миллион, мы никак не могли подумать, что нас это может коснуться, – вспоминает мама Олега Ирина.

После обследования мама и сын успели побыть дома три дня, а потом их снова увезли в больницу с сильнейшим кишечным кровотечением. Тут-то и подтвердились страшные диагнозы, и стало ясно, что единственный шанс малыша на спасение – трансплантация костного мозга. Некоторое время была надежда, что донором сможет стать старшая двухлетняя сестра Олега Анечка.

– Мы свозили дочку в больницу и показали, куда мы всё время уезжаем с Олегом, ведь она не понимала, что происходит, раньше я её ни с кем не оставляла, а теперь... Я для неё была предателем. 

Результат поездки оказался неутешительным: Аня не подходит для Олежки в качестве донора.

Но семья не отчаивается. Донора продолжают искать, и операция всё же ориентировочно назначена на январь. Главное – дожить. Для этого Олегу нужны препараты, повышающие уровень тромбоцитов в крови. Его снижение грозит новыми кровотечениями, вплоть до кровоизлияния в мозг.

– Это мой самый страшный сон, – говорит мама Ира, – что это у него опять начнётся...

Лекарства, необходимые, чтобы продержаться до января и не болеть, будут стоить семье 173 500 рублей. Для Караевых это огромная сумма. Но если собирать всей Москвой... 

Инструкция

Помочь Олегу выжить и получить шанс на выздоровление может каждый из нас. Что для этого нужно: 

•     Отправить SMS «МЕТРО» на номер 3434. Стоимость одного сообщения – 50 рублей. Не забудьте, пожалуйста, подтвердить оплату после ответного сообщения.

•    Если этот способ вам не подходит или нужна дополнительная информация, заходите на сайт фонда «Подсолнух» fondpodsolnuh.ru   или звоните по телефону +7 (495) 767-73-38.

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