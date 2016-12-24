Телеведущая Ольга Бузова потеряла сознание во время своего выступления на новогоднем шоу.

Как сообщает Life.ru, несколько дней назад у 30-летней теледивы диагностировали острый бронхит. Ей прописали строгий постельный режим и лечение. Однако она не отказалась от приглашения на концерт.

Ольга Бузова упала в обморок прямо на сцене, во время исполнения хита собственного производства: "Под звуки поцелуев".

Один из танцоров подхватил её на руки и привёл в чувство. Сообщается, что даже после этого, приняв медицинскую помощь, Ольга Бузова продолжила выступление.

"Мы репетировали в очень сложных условиях, – рассказал позже Ольга Бузова на своей страничке в Instagram. – Должно было получиться ещё лучше, но, по состоянию здоровья, мы с трудом записали 2 дубля! Простите меня. Немного переоценила свои силы... Берегите себя! Здоровье – это самое главное".

Отметим, что в декабре Ольга Бузова должна официально развестись со своим мужем, футболистом "Локомотива" Дмитрием Тарасовым. Распад звёздных "Тарабузиков" стал настоящим шоком для поклонников как Бузовой, так и Тарасова.