Телеведущая Ольга Бузова посмеялась над похождениями своего мужа футболиста Дмитрия Тарасова. Об этом в понедельник сообщает Cosmo.ru.

Это произошло 19 ноября на вечеринке в честь 25-летней годовщины свадьбы друзей, которую вела Бузова. Видимо, чтобы избежать вопросов о своём браке и отношениях с Тарасовым, телеведущая сразу объявила гостям со сцены, что если кто-то хочет поинтересоваться судьбой её брака, то они смело могут подходить к ней за 4 столик.

Весь вечер Бузова пребывала в хорошем расположении духа и даже иронизировала на болезненную для неё тему.

– Вы знаете, если мне не изменяет память, а в последнее время мне изменяет не только память… – сказала звезда, намекая на своего мужа Дмитрия Тарасова. Зал реагировал на шутки Бузовой аплодисментами.

Напомним, что разлад в семье "тарабузиков" (так поклонники называют пару Бузовой и Тарасова) обсуждают уже несколько недель.

Как пишут СМИ, камнем преткновения стали измены Тарасова, который якобы уже даже нашёл замену Ольге. Ходят слухи, что он уже давно встречается моделью Анастасией Костенко.

Впрочем, официальных заявлений о разводе ни Бузова, ни Тарасов делать не спешат.











