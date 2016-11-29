Популярная телеведущая Ольга Бузова попала в ДТП в Москве. Об этом во вторник сообщает StarHit.

За рулём автомобиля, который принадлежал звезде, сидела её подруга. Обычно Бузова сама водит машину, но в этот день из-за простуды и головокружения попросила подругу подвезти её до дома.

Однако, добраться до дома без происшествий девушкам не удалось. Автомобиль звезды занесло на замёрзшей дороге, в результате чего беленький Porsche Cayenne Бузовой врезался в столб.

– Ольга была очень напугана, но всё равно старалась улыбаться. В основном говорила она, а подруга молчала. Оказывается, девушка подвозила Бузову до дома, и налетела на жуткий гололёд. Несмотря на шипованную резину, автомобиль занесло, и выбросило на встречную полосу. По словам пострадавших, их крутило, за счёт чего скорость сильно упала, а потом унесло на обочину, прямиком в столб, – сообщил представитель столичной службы ГИБДД.

Отмечается, что во время столкновения обе девушки были пристёгнуты и получили незначительные травмы: Ольга ушибла плечо, а её подруга – нос.