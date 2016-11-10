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 Опубликовано : Сегодня 09:07

Ольга Бузова написала печальное стихотворение о любви

  • Данила Белов

Бузова разводится с Тарасовым и впадает в меланхолию от этого

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Бузова разводится с Тарасовым и этому появилось очередное доказательство, недавно телеведущая на своей странице в Instagram выложила невероятно печальное стихотворение, от которого так и исходит аура тоски, хандры и меланхоличного состояния. Сопровождается стихотворный комментарий весьма печальной фотографий, на которой Ольга Бузова возле обрыва, отделённого от неё решёткой, устремляет свой взор куда-то вдаль, словно раздумывает о трагичности происходящего в её жизни.

"Жизнь все расставит по местам 
Она накажет и рассудит, 
За то, что не тогда, не там, 
Мы оказались волей судеб. 
Не с теми, не тогда сошлись, 
И в сторону не ту смотрели, 
Не так оценивали жизнь, 
Не то сказали, что хотели… 
Искали что-то за версту, 
Не видя то, что с нами рядом, 
Не слыша слов, что нас зовут, 
Не так воспринимая взгляды. 
Не тот встречали самолет, 
И ждали не на том перроне, 
Причал искали мы не тот, 
Маршрута мы не знали номер. 
Хоть и строга порой судьба, 
Не будем мы терять улыбки, 
Жизнь все поставит на места, 
Простив, быть может, за ошибки!", - написала она


 

Жизнь все расставит по местам Она накажет и рассудит, За то, что не тогда, не там, Мы оказались волей судеб. Не с теми, не тогда сошлись, И в сторону не ту смотрели, Не так оценивали жизнь, Не то сказали, что хотели… Искали что-то за версту, Не видя то, что с нами рядом, Не слыша слов, что нас зовут, Не так воспринимая взгляды. Не тот встречали самолет, И ждали не на том перроне, Причал искали мы не тот, Маршрута мы не знали номер. Хоть и строга порой судьба, Не будем мы терять улыбки, Жизнь все поставит на места, Простив, быть может, за ошибки!

Фото опубликовано Ольга Бузова (@buzova86)

Подписчики звезды посочувствовали ей и оценили её творчество. Некоторые в очередной раз написали свои слова сожаления из-за того, что Бузова разводится с Тарасовым и понадеялись, что у звёздной пары всё наладится со временем или, по крайней мере, у самой Ольги Бузовой всё будет хорошо. 

mila2707love: Оля, Дима вернется, поверь! Пусть через месяц или год, но он попросится к тебе обратно, так как ты любишь, никто не будет его любить. Пока наслаждайся свободой и живи в удовольствие. Хорошего дня тебе! P.s. Когда Дмитрий вернется, напиши ;-)

ainura_master: Время лечит все, моя хорошая...., не переживай

ak__m.n.m: Какой стих прекрасный! Не унывай Олечка, у тебя всё хорошо.?

eranuhiaradzhyan: Олечка, какие красивые строки до слез.....

Ольга Бузова разводится с Дмитрием Тарасовым 

В Сети появилась информация, что Бузова и Тарасов разводятся из-за модели Анастасии Костенко. По сообщения СМИ, специализирующихся на инсайдерских данных о звёздах, Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко настолько близки, что игрок Локомотива даже снял для своей новой возлюбленной квартиру, а свои совместные походы в кафе они не пытаются скрывать. Сама модель эти сообщения пока никак не прокомментировала. Также надо добавить, что официальной информации о том, что Ольга Бузова разводится с Дмитрием Тарасовым также до сих пор нет, но ряд факторов указывает именно на это, в частности, серия постов телеведущей в социальных сетях, а также то, что Бузова и Тарасов сняли обручальные кольца и перестали появляться вместе на различных мероприятиях.

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