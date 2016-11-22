Ольга Бузова не только разводится с Дмитрием Тарасовым, но уже и начинает поиски замены для него. Недавно телеведущая опубликовала весьма неоднозначную фотографию, на которой она в компании двух молодых человек, которых она представила как "Я и моя подтанцовка сегодня". При этом она весьма игриво отметила, что можно только представить о предстоящих совместных "мероприятиях".

"Ой, что будет? Я и моя подтанцовка сегодня", - написала она в комментариях.

При этом пост сопровождает ряд хештегов, говорящих о том, что новости под заголовками "Ольга Бузова разводится с Дмитрием Тарасовым" её больше не волнуют. В частности, она написала #подзвукипоцелуев #всетольконачинается #моилюдивсегдасомной. Подобное вполне органически вписывается в последние изменения в жизни теледивы, которая не только удивила поклонников новым цветом волос, но посмеялась ранее над похождениями своего мужа во время вечеринки.

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов разводятся

В Сети появилась информация, что Бузова и Тарасов разводятся из-за модели Анастасии Костенко. По сообщениям СМИ, специализирующихся на инсайдерских данных о звёздах, Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко настолько близки, что игрок Локомотива даже снял для своей новой возлюбленной квартиру, а свои совместные походы в кафе они не пытаются скрывать. Сама модель эти сообщения пока никак не прокомментировала. Также надо добавить, что официальной информации о том, что Ольга Бузова разводится с Дмитрием Тарасовым также до сих пор нет, но ряд факторов указывает именно на это, в частности, серия постов телеведущей в социальных сетях, а также то, что Бузова и Тарасов сняли обручальные кольца и перестали появляться вместе на различных мероприятиях.

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