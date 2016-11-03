Футболист "Локомотива" Дмитрий Тарасов, как заметили СМИ, снял обручальное кольцо, что ещё больше подогрело слухи о том, что Бузова разводится с Тарасовым. 2016 год, судя по всему, даётся звёздной паре непросто.

Бузова разводится с мужем?

Пока доподлинно неизвестно, собирается ли Бузова разводиться с мужем, но сам футболист, как сообщает РИА Vista News, снял обручальное кольцо. Может ли это означать, что одна из самых красивых пар российского шоу-бизнеса распалась, непонятно, однако на протяжении последнего месяца появляется всё больше признаков, подтверждающих опасения фанатов Бузовой и Тарасова.

Поклонники звёздной пары заметили, что Бузова стала появляться на мероприятиях в одиночестве. Затем Ольга перестала постить совместные фотографии с футболистом. А теперь уже и Тарасов разместил в социальной сети фотографию, на которой видно, что он уже не носит обручального кольца. Впрочем, это может и ничего не означать, поскольку никаких официальных заявлений о расставании пока не было.

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов, последние новости

Поклонники Бузовой и Тарасова стараются сделать всё от них зависящее, чтобы звёздный брак не распался. На сайте Change.org появилась петиция, призывающая сенатора Елену Мизулину предотвратить развод Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова.

"Уважаемая Елена Борисовна! Вы как никто сможете повлиять на решение наших любимых Ольги Бузовой и её мужа Дмитрия Тарасова. Для нас, поклонников этой прекрасной пары, они являются примером идеальных отношений, семейных ценностей и взаимной любви. Мы не знаем, что у них случилось, но уверены, что их брак можно спасти. Пожалуйста, проведите с Ольгой и Дмитрием беседу. Может вам удастся сохранить их семью!" – написала автор проекта Ванесса Пирогова.