Ольга Бузова и Тарасов, последние новости: увы, они далеко не самые радостные для поклонников "тарабузиков". Звёздная пара разводится, теперь уже официально, окончательно и бесповоротно.

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов разводятся, в 2016-м году в этой длинной истории поставлена точка: как сообщает Life.ru, Бузова и Тарасов развелись в Мещанском ЗАГСе столицы. Именно в этот ЗАГС и Бузова, и Тарасов ранее подали заявления о разводе после четырёх лет совместной жизни.

На оформление развода Тарасов и Бузова приехали отдельно: Тарасов был на чёрном внедорожнике вместе со своим представителем, а Бузова едва не опоздала. Вероятно, это не последняя их встреча: Бузовой и Тарасову ещё нужно поделить совместное имущество, нажитое в браке. Детей у звездной пары не было.

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов фигурировали в различных СМИ всю осень уходящего года, развод "тарабузиков" интересовал и пользователей Интернета. Почему Тарасов и Бузова развелись – точная причина неизвестна. Бузова обвиняла теперь уже своего бывшего супруга в изменах. Тарасов громких и откровенных заявлений не делал, но некоторые СМИ намекали на его плохое отношение к своей второй половине.

История обрастала всё новыми и новыми подробностями: дошло до того, что в Сети появились интимные снимки Бузовой, которые якобы она отправляла телеведущему Дмитрию Нагиеву. По ходу истории с Тарасовым Бузова поменялась внешне: перекрасилась из блондинки в брюнетку, стала носить более откровенные наряды и даже начала записывать и исполнять песни собственного сочинения. В Интернете разошлась и запись Бузовой, в которой она пожелала всем девушкам "найти своего защитника, а не полузащитника".

Бузова и Тарасов познакомились пять лет назад в компании друзей. Их роман закрутился стремительно, телеведущая даже приехала к игроку "Локомотива" в немецкий Штутгарт, чтобы поддержать во время сложной операции. Обратно они вернулись парой, а уже через год сыграли свадьбу. Тарасов на тот момент был ещё женат и в спешке развёлся.

Дмитрию Тарасову 29 лет, он продолжает выступать за футбольный клуб "Локомотив" и привлекаться в национальную сборную. Ольге Бузовой 30 лет, она работает ведущей в проекте "Дом-2", принимает участие в модных показах, ведёт активную музыкальную деятельность.