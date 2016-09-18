В Германии с огоньком отмечают знаменитый немецкий праздник Октоберфест, который не смогла испортить даже плохая погода, разыгравшаяся на фестивале. Несмотря на дождь и хмурое небо, масштабные парады, танцы и музыка продолжают порадовать всех пришедших.

Отдельно стоит отметить, что запомнится баварский праздник пива не столько погодой или парадами, сколько мерами безопасности. Все входы и выходные на мероприятие контролируют усиленные кордоны полиции, а рюкзаки и дамские сумки емкостью более трех литров и вовсе решили запретить, так сказать, от греха подальше.

В целом же на празднике отмечается весьма дружественная и позитивная атмосфера. На народные гуляния приехали десятки тысяч людей - не только из Германии, но и из разных стран мира. Продлится Октоберфест до 3 октября.

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