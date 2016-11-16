Оксфордский словарь провёл свои очередные выборы, по итогам которого было решено, какое слово в это раз станет словом года. После долгих обсуждений, дебатов и исследований, учёные решили отдать почётный титул термину "постправда" или точнее "post-truth", сообщение об этом опубликовано в блоге словаря.

Под словом "постправда" подразумеваются обстоятельства, при которых объективные факты менее важны для формирования общественного мнения, чем отсылки к эмоциями и личным убеждениям. Свой выбор специалисты обосновали тем, что, хотя концепция "постправды" существует десятки лет, особенно актуальной она стала в связи с референдумом по выходу Великобритании из Евросоюза и выборами президента в США. По их мнению, данный термин "стал опорой в политических комментариях и в настоящее время часто реализуется в публикациях и заголовках".

По словам исследователей, сложное слово "постправда" служит примером расширения в значении префикса пост-, который становится все более заметным в последние годы. Впервые термин был использован в своём нынешнем смысле в 1992 году в эссе уже скончавшегося сербско-американского драматурга Стива Тесича в журнале The Nation, когда он размышлял о войне в Персидском заливе

В шортлист претендентов на почётное звание попали также "Brexiteer" – британское неофициальное лицо, выступающее в пользу выхода Соединенного Королевства из Европейского Союза, "coulrophobia" – экстремальный или иррациональный страх перед клоунами, "alt-right" – идеологическая группа, связанная с крайне консервативными или реакционными точками зрения, выступающая против онлайновых средств массовой информации, так как те заведомо лгут обо всём.

Напомним, что в 2015 году словом года Оксфордского словаря стал смайлик "слезы радости".