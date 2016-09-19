В юго-восточном избирательном округе №217 лидером стал единоросс Михаил Романов. Он получил 31,38% голосов (его соперница Оксана Дмитриева из "Партии Роста" - 23,92%). Предвыборная гонка была очень сложной, за полгода до выборов никто не предрекал молодому политику успех, большинство прогнозов отдавали победу депутату Госдумы шести созывов Оксане Дмитриевой, которая представляла округ то от «Яблока», то от «Справедливой России». В последний раз она баллотировалась от «Партии Роста».

Активная работа Михаила Романова на округе по методу «от двери к двери» помогла ему добиться большой поддержки петербуржцев, которые в результате отдали предпочтение человеку, глубоко вникающему в их проблемы, а не исчезающему в Москве сразу получения мандата.

Михаил Романов рассказал, что готов к напряженной работе в Госдуме и собирается добиваться решения проблем жителей Купчино и Колпино.

В первую очередь, молодой политик намерен помочь колпинцам и купчинцам с транспортным вопросом, добиться на государственном уровне более эффективной поддержки людей с низкими доходами, на городском – содействовать мерам по замедлению старения жилого фонда, противостоять ухудшению экологической обстановки.

Романов заявил, что собирается довести до реализации проекты строительства легкорельсового трамвая, либо выделенной автобусной линии, а также по расширению дорог в Колпино.

Кроме того, Романов будет добиваться установки шумоизоляции вдоль линии железной дороги в поселках, расположенных в Колпинском районе.

Михаил Романов заявил, что не забудет и о проблемах Фрунзенского района — обеспечить реконструкцию надземных переходов на проспекте Славы, увеличить количество общественного транспорта в связи с ростом пассажиропотока, добиваться сокращения дефицита парковочных мест.

— Я – коренной петербуржец, родился в семье морского офицера, всю жизнь прожил в нашем городе. Здесь учился, работаю, обрел семью. Я хочу быть полезным Санкт-Петербургу и вам, дорогие соседи, — рассказал Михаил Романов, — Нам предстоит добиться того, чтобы на общегородском уровне Колпинский и Фрунзенский районы воспринимались, как комфортная часть Санкт-Петербурга, которая должна получать не только более широкую ресурсную поддержку из федерального и городского бюджета, но и большую самостоятельность в вопросах градостроительного планирования, развития транспортной инфраструктуры, защиты окружающей среды.