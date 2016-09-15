Посетителей торгового центра "Жемчужная плаза" на Петергофском шоссе эвакуировали вечером 15 сентября. По словам свидетелей, выводить на улицу людей начали около 17.30. Как уточняют в экстренных службах, звонок в полицию поступил несколько ранее - в начале шестого вечера.

Фото выложили очевидцы в сообщество "ДТП и ЧП / Петербург" в 17.45.

После того, как неизвестный сообщил о том, что в здании готовится теракт, посетителей и персонал ТК эвакуировали. Вход перекрыла полиция. У здания дежурят спец.службы. Проводится проверка всех помещений в торговом центре, а также кинологи обследуют прилегающую территорию.