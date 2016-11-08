"Когда будет суперлуние в 2016 году", - уже в начале ноября озадачились пользователи Сети. В СМИ также появилась информация о том, что в ноябре Луна во время полнолуния будет выглядеть крупнее обычного. Это произойдёт из-за максимального сближения с Землёй. Однако, как уверяет эксперт, это слишком громкие заявления для привлечения внимания читателей. Луна в середине ноября будет казаться больше обычного лишь на 10%.

- В ночь на 14 ноября будет полнолуние и заодно перигей, то есть Луна будет ближе всего находиться к Земле, - поясняет Metro кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Лаборатории Астрометрии и Звездной Астрономии Пулковской обсерватории Максим Ховричев. - Каждый месяц Луна занимает две позиции - одна самая близкая (перигей), другая - самая далёкая (апогей). То есть, это явление бывает каждый месяц, но не каждый раз оно совпадает с полнолунием, потому что линия абсид перигея меняется. 14 ноября будет такое совпадение - Луна будет визуально казаться на 10 процентов больше, чем в среднем. Так что в СМИ больше шума, чем необычности в самом явлении.

Эксперт уверяет, что увеличение на 10 процентов невооружённым глазом не всегда и заметишь, если бы этому не уделяли особое внимание.

- Летом супер-Луну фотографировать проще - когда объект ближе к горизонту, то зрительно кажется больше, - отмечает Ховричев. - Больше красивых фото выкладывают, когда выискивают ракурсы на фоне здания.

16 октября уже было суперлуние, предстоящее 14 ноября - оно будет ближе к Земле всего на 1000 километров. По сравнению с 400 тысячами км это, конечно же, незначительное приближение.