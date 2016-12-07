Сегодня, 7 декабря, на Кузнецком Мосту начали создавать галерею семиметровых дизайнерских ёлок. Их будут украшать по эскизам известных кутюрье. Свои оригинальные проекты оформления зелёных красавиц представят Валентин Юдашкин, Игорь Чапурин, Александр Терехов, Анастасия Романцова, Алиса и Юлия Рубан.

Например, на выставке ёлок москвичи смогут увидеть модель, посвящённую Майе Плисецкой. "Дерево украсят 20 красных балетных пачек, сшитых вручную, более сотни золотистых и красных шаров разного размера и небольшая фигурка балерины", – рассказали в пресс-службе ГБУ "Московские ярмарки".

Другая ель будет стилизована под Царевну-лебедь из "Сказки о царе Салтане" Александра Пушкина. Образ будет перекликаться с картиной Михаила Врубеля.

"Основное украшение здесь – это белоснежные лебединые крылья. Сверху дерево украсит звезда и прозрачный месяц. В веточки вплетут нити искусственного жемчуга, блёстки и снежинки. Они будут смотреться как перья птицы", – уточняют организаторы.

Кстати, одна из ёлок напомнит о весне и лете. Её украсят тысячи искусственных цветов – гортензий, роз, пионов и ранункулюсов.

Малышам явно понравится новогоднее дерево, украшенное мягкими игрушечными мишками, а вот их мамам – ёлки с фигурками моделей в платьях.

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