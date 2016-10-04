Ограду вокруг Александровской колонны обнесли «теплицей». Петербуржцы и гости города, гуляющие по главной площади города, с удивлением взирают на бронзовых орлов, которые на глазах меняют цвет и становятся светло-коричневыми. Многие недоумевают: такой оттенок плохо гармонирует с самой колонной и установленными по периметру ограды фонарями. За комментариями мы обратились в Государственный Эрмитаж, который выступил заказчиком работ.

- Ограда не окрашивается, а очищается от копоти и окислов, - поспешили успокоить горожан в пресс-службе музея. - Сейчас с нее смывают грязь и возвращают «орлам» ествественный бронзовый цвет.

Ранее ограду никогда не красили. Последний раз работы на ней проходили в 2013 году, когда на Дворцовой появилась ее новая «антивандальная» версия. Напомним, что до этого бронзовых орлов постоянно портили хулиганы - они попросту отламывали фигурки. Новая система отливки фигур остановила вандализм.

Работы по обновлению ограды продлятся до конца октября.