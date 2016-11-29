ЗАГС Петербурга рассказал, какие имена оказались самыми необычными и редкими в 2016 году.

Как сообщает "Радио Балтика", мальчиков называли в этом году Огнеслав, Велеслав, Ларион, Остап и Гавриил. Девочкам достались имена Витория, Киана, Вета, Лира и Юнона.

Новорожденных в этом году больше, чем в прошлом. Как и разведенных пар. Обо всем по порядку.

Новорожденных появилось на свет в 2016 году больше на 2 381 человека - всего с января по октябрь ЗАГС насчитал более 61 тысячи зарегистрированных малышей.

Разводились в этом году чаще, чем в прошлом - в 2016 году распалось более 20 тысяч семей. Это на 361 пару больше прошлогодних показателей.

Что касается необычных имен, то не только петербургские родители удивили сотрудников ЗАГСа. Звезды российские также порой удивляют поклонников тем, как называют своих чад.

Так, Алсу назвала одну дочь Сафиной - по своей девичьей фамилии. Для второй дочери они с мужем долго выбирали имя и наконец остановились на Микелле. А сына назвали Рафаэлем.

Джигурда с бывшей супругой просто решили проявить фантазию при рождении своих детей. Так, сына они назвали Мик-Анжель Кристи, а дочь - Эва-Влада. У детей также еще и двойные фамилии: Анисин-Джигурда.

Певица Слава (Анастасия Сланевская) хотела назвать свою вторую дочь мужским именем Миша. Но все же по настойчивому предложению назвали Антониной.

Супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова назвала своего сына двойным именем - Аарон Александр. Одно она взяла из Библии, а другое - в честь её отца.