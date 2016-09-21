Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин подал рапорт об отставке по собственному желанию, сообщают РИА Новости. При этом он не стал уточнять того, чем теперь займётся.

"Увольняюсь по собственному желанию", — заявил он.

Хотя достоверной информации о том, куда может теперь отправиться представитель СКР нет, ранее в СМИ появлялись сообщения, что он может перейти в "Русгидро" и занять там должность заместителя гендиректора по связям с общественностью и органами государственной власти. В самой компании комментировать эти данные отказались.

Отметим, что первые слухи о скорой отставке Владимир Маркина появились примерно неделю назад. Сам он не комментировал эту информацию, но сейчас отметил, что где-то действительно "произошла утечка". Маркин работал в СКР с сентября 2007 года.