Mail.Ru Group совместно с телекомпанией «Игра ТВ» запустила лицензионную мобильную игру для платформы iOS по мотивам легендарной телепередачи. Приложение позволяет пользователю поучаствовать в элитарном клубе в разных качествах, используя специальные режимы: от простого игрока до капитана (предстоит рассматривать предложенные варианты ответов и выбирать правильный), магистра (найти верное решение за минуту) и автора, который сможет придумывать вопросы и предлагать их тысячами других игроков.

Создатели «Что? Где? Когда? Online» анонсируют адаптивную систему, определяющую уровень игрока и подстраивающую вопросы под его знания и эрудицию. Чем быстрее и точнее отвечает пользователь, тем сложнее вопросы ему начинают задавать.

– Игра даёт возможность создавать собственные турниры, – объясняют в Mail.ru Group. – Посостязаться с друзьями в остроте ума можно, проведя закрытое соревнование по специальному коду доступа. Также «Что? Где? Когда? Online» позволяет организовывать масштабные олимпиады и чемпионаты с ценными призами. Создатель турнира может выбрать, сделать ли его синхронным или интервальным, а также из скольких этапов он будет состоять.