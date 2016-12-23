Российский голкипер Андрей Лунев перешел из футбольного клуба "Уфа" в санкт-петербургский "Зенит", сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых.

Контракт с футболистом подписан на 4,5 года. Другие подробности сделки не разглашаются. По информации СМИ, 25-летний голкипер Лунёв обошёлся "Зениту" в 3,5 миллиона евро.

– Я искренне благодарен ФК «Уфа», всем ребятам в команде, тренерам, административному штабу, руководству клуба, болельщикам за все, что они сделали для меня, – заявил Лунёв официальному сайту "Уфы". – Очень тяжело уходить, город Уфа стал для меня родным, но нужно расти дальше. Когда судьба предоставляет шанс перейти в «Зенит», этим надо воспользоваться.

В нынешнем сезоне голкипер провел десять матчей в чемпионате России, в которых пропустил семь мячей. Лунёву удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности в шести поединках, а в сентябре был признан лучшим в своем амплуа в российской премьер-лиге.

Напомним, что ранее "Зенит" подписал бразильского полузащитника "Атлетику Паранаэнсе" Эрнани.