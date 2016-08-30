По сообщению официального сайта "Барселоны", испанский форвард Пако Алькасер подписал контракт с "Барселоной" на пять лет. Сумма отступных за нападающего составила € 100 млн.

"Барселона" заплатила за Алькасера € 30 млн гарантированных выплат, ещё 2 миллиона будут выплачены в качестве бонусов в зависимости от выступлений игрока в составе сине-гранатовых.

Алькасер является игроком национальной сборной Испании. В прошлом сезоне он провёл за "Валенсию" 46 матчей, забив 15 мячей и отдав 8 голевых передач.

В обратную сторону направился нападающий "Барселоны" Мунир Эль-Хаддади. "Валенсия" арендовала молодого футболиста на сезон с правом выкупа за € 12 млн.