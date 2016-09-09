Итальянские модели Дайан Мелло и Джулия Салеми и их платья стали причиной скандала, который разразился на кинофестивале в Венеции. Девушки пришли на кинофорум в максимально откровенных ярких нарядах, которые не скрывали оголенные тела красавиц - в том числе, и в самых интимных местах. Шокирующее событие произошло на красной дорожке кинофестиваля в Венеции 3 сентября, в день премьеры телесериала Паоло Сорентино "Молодой папа", с Джудом Лоу в главной роли. Фильм рассказывает о закулисье Ватикана....