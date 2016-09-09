– МВД России подтверждает факт проведения совместного мероприятия ФСБ России и ГУСБ МВД России. В результате задержан заместитель начальника управления "Т" ГУЭБиПК, – говорится в сообщении министерства внутренних дел.

По данным пресс-центра МВД, задержание проводилось в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного статьей 285 УК РФ.

По данным  Интерфакс,  речь идёт о коррупционных связях генералитета СКР и криминального авторитета Захария Калашова.

10 сентября Пресненский суд Москвы  должен рассмотреть ходатайство следствия об аресте Захарченко, передает ТАСС. 