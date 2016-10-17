Матадор, лишившийся в результате боя с быком глаза в 2011 году на фестивале в Сарагосе, снова получил удар рогом в тот же левый глаз (точнее, уже пустую глазницу), сообщает местное издание Antena3.

"Счастливчиком" оказался 43-летний Хуан Хосе Падилла. По окончании выступления его госпитализировали, но рана оказалась несерьезной.

Примечательно, что после аналогичного случая в 2011 Падилла стал своего рода национальным героем. Теперь он всегда ходит с повязкой на глазу, а испанцы часто называют его "Пиратом".