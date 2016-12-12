Одинокие старики просят в подарок конфет и кукол

Начался ежегодный сбор подарков к Новому году старикам из домов престарелых. Одинокие бабушки и дедушки просят кремы, тёплые платки, носки, сладости и кукол.

– Они просят малого – больше всего им важно наше внимание, – рассказала Metro руководитель фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина. – В интернатах почти всегда всё общее – распорядок дня, комнаты, нянечки. И когда наши бабушки получают подарок, то они испытывают огромную радость – они уже забыли, что им лично могут что-то дарить.

В Москве действует более 50 точек, куда можно привезти подарок. Все адреса перечислены на сайте фонда «Старость в радость» (starikam.org). Там же есть советы о том, что лучше положить в подарочный пакет. Прочитать пожелания стариков можно и на открытках «Ёлок желаний», они установлены в крупных торговых центрах, там же, на стойке информации, принимают подарки.

– Их не обязательно покупать у нас, можно просто оставить здесь, мы открыты до 12 ночи, и для работающих людей это удобно, – объяснила Metro руководитель отдела маркетинга торгового центра МЕГА Анна Рева. – Пожелания у бабушек очень скромные, они просят набор постельного белья или кукол. Когда мы узнали про игрушки, очень удивились. Но оказалось, что у стариков в детстве таких кукол не было и они им действительно очень нравятся.

Раздадут подарки дедушкам и бабушкам Деды Морозы и Снегурочки. Вы можете передать свой подарок в дом престарелых или доставить его лично вместе с волонтёрами. Самый массовый развоз подарков пройдёт в выходные, 17–18 и 24–25 декабря.