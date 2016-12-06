Взбунтовавшийся выборщик-республиканец работает врачом, живёт в Далласе. Его имя Кристофер, а фамилия – Супрун (имеет украинские корни). В статье The Washington Post он чётко обозначил свою позицию. Мол, я отказываюсь голосовать за избранного президента США Дональда Трампа во время собрания электоральной коллегии 19 декабря.

Дело в том, что Супрун считает миллиардера Трампа недостойным кандидатом в президенты США. Кристофер заявил, что в связи с этим как член коллегии выборщиков, "не может "выполнить возложенный на него избирателями долг".

"Трамп снова и снова показывает нам, что не соответствует данным стандартам. Учитывая его публичные заявления, неясно, как коллегия выборщиков сможет проигнорировать данное обстоятельство, поэтому ей следует его отвергнуть", – считает Супрун.

Врач убеждён, что исход президентских выборов ещё можно изменить. Например, его способом: 19 декабря отдать свой голос за какого-нибудь другого экс-кандидата от Республиканской партии.

Кстати, Супрун – не первый выборщик, отказавшийся голосовать за Трампа. Так собрались поступить ещё семеро выборщиков. Они заранее сложили с себя полномочия.

Но, по оценкам экспертов, реально изменить итоги президентских выборов уже не получится: у Дональда Трампа сейчас 306 голосов выборщиков, а у Хиллари Клинтон – 232. Перевес настолько значителен, что если он и потеряет несколько голосов, это никак не отразится на итогах выборов 8 ноября.



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