Один человек погиб и ещё четыре были ранены после того, как спасательная шлюпка упала с самого большого круизного лайнера в мире. Инцидент произошёл в Марселе.

Как сообщает британское Metro, после трагедии к месту немедленно направились аварийные службы.

"Один человек погиб и ещё четыре ранены, включая двоих, чьи жизни находятся в опасности", - заявил представитель службы безопасности.

Все эти пять человек находились в спасательной шлюпке, которая упала в воду. Лодка упала с высоты в 10 метров, когда на корабле проходила отработка действий по технике безопасности.

Лайнер Harmony of the seas может одновременно разместить 6700 пассажиров и 2300 членов экипажа. Он весит 227 тысяч тонн и является самым большим круизным судном в мире. В своё первое плавание лайнер вышел 29 мая.