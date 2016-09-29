На днях в Одессе вручили ордер на жильё в новостройке многодетной семье. Просторную пятикомнатную квартиру получила сотрудница коммунального предприятия "Городской информационно-аналитический центр»" Оксана Кобелецкая и её супруг Сергей Семёнов. Первый ребёнок – дочка Алиса – появился у молодых родителей три года назад. В начале второй беременности Оксана была уверена, что ждёт двойню. Но совершенно неожиданно семья пополнилась аж на 5 человек.

– Я записалась на плановое УЗИ, но тогда были новогодние праздники – и приём перенесли на середину января. На первом же УЗИ доктор посмотрела на экран и сделала очень странное лицо, я конечно, испугалась. Но тут она начала считать один, два ,три, четыре, пять. Да, всего пять малышей и пять бьющихся сердечек она насчитала. У меня отвисла челюсть, – рассказывает Metro Оксана. – С этого момента начали приключения и долгие походы по врачам, мы очень хотели доносить беременность и сохранить всех малышей.

По словам Оксаны, зачатие происходило естественным путём. "Пятернашки" появились на свет 24 июня в промежуток с 9:23 по 9:27 утра. Роды принимало сразу три врача: по одному на каждую плаценту ( так называемое "детское место": уникальный орган у женщин, появляющийся только во время беременности – Прим. Ред.). Всего было три плаценты: в одной девочки, в другой два мальчика и один мальчик отдельно. Выносить их было непросто: на время беремённости Оксана поправилась на 23 килограмма.

– Перед родами я несколько недель находилась на сохранении. Муж активно готовился и делал ремонт на даче, чтобы было куда привозить нас из роддома. Поэтому, когда начались роды, муж увидел нас уже в реанимации. В операционной было и так слишком много народу, – рассказывает Metro Оксана.

Оксана признаётся, что придумывала имена своим детям пока была на сохранении. Уверенность была только в имени Денис.

– Старалась представить себе, какие они, какими они станут и, выбирая имена, смотрела чтоб вместе звучали, чтоб судьба была счастливой и характер уживчивый в большой семье, – рассказывает Metro Оксана. – Короче все сложно было

После родов Оксану и её большую семью – Алису, близнецов Дениса и Влада, а также близнецов Сашу и Дашу и мальчика Давида – стали узнавать на улице, а Instagram "одесской пятёрки" с каждым днём набирает популярность: сейчас на него подписаны почти 7 тысяч человек. Старшая дочка, кстати, к новорожденным братикам и сестричкам не ревнует: поёт малышам песни, здоровается с ними и помогает родителям.

– Меня узнают на улице иногда, и еще многие пишут в соцсети. В основном люди хотят помочь, кто-то привозит вещи (памперсы), кто-то просто добрым словом или парой гривен. Это очень помогает, ведь на 1 ребенка надо много денег, а на 5 очень много денег помноженное на 5 раз, – говорит Оксана.

В настоящее время Оксана занята не только уходом за "пятернашками", но и старается делится подробностями их жизни в Сети.

– Сейчас меня поддерживают много мам-блогеров и дают очень важные советы по ведению моего блога о малышах. Главное выкроить время в сутках, чтобы сделать фото и выложить, – говорит счастливая мама. – Вот планируем делать трансляции в Facebook, хочется делиться с людьми нашим счастьем, ведь нас так поддерживают.