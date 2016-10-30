Землетрясение в Центральной части Италии, которое дошло до столицы страны, вызвало настоящую панику среди местного населения, делится с корреспондентом Metro жительница Рима Наталья Ширяева.

– Мы прогуливались с мужем возле небольшого местного рынка – и вдруг увидели бегущий прямо на нас народ, – говорит Наталья. – Женщины кричали "катастрофа, катастрофа!". Мы сначала подумали, что где-то самолёт упал. Но потом ощутили, что земля под нами заходила ходуном. Ощущение было такое, что словно куда-то проваливаешься. На зданиях поблизости затряслись стёкла, некоторые вылетели. Мы по инерции побежали в первое попавшееся укрытие. И провели в нём минут 30-40. Оттуда уже увидели, как на каком-то небольшом архитектурном памятнике, недалеко от фонтана, стали появляться трещины, а затем он накренился и упал. Это было очень страшно. До дома возвращались перебежками, В укрытии пообщались с другими жителями Рима, многие мне сказали, что планируют даже уехать из страны на неопределённый срок. Очень боятся, тем более, это уже далеко не первое землетрясение в Италии за последнее время. Мы пока остаёмся, но нервы наши натянуты до предела. У нас маленький ребёнок, мало ли, что может произойти.

Напомним, что по данным Национального института геофизики и вулканологии (Ingv), землетрясение магнитудой 6,5 произошло в 07.41 (09.41 мск), его эпицентр находился между около города Норча. За ним в течение 20 минут последовали два подземных толчка магнитудой 4,6 и 4,1. Колебания земной поверхности ощущались во всех крупных городах центральной Италии.

Непосредственно в Риме специалисты сейчас проверяют состояние всех археологических памятников, в том числе и Колизея.

По данным издания Corriere della Sera, в качестве мер предосторожности было принято решение закрыть для визитов посетителей президентский Квиринальский дворец и отменить запланированный на вечер концерт в капелле Паолина, расположенной в Апостольском дворце Ватикана, чтобы провести необходимые проверки безопасности в этих зданиях.

Отметим, что в последний раз серьёзное землетрясение в Италии случилось в конце августа текущего года. Тогда жертвами подземных толчков стали свыше 267 человек.