Горожан обеспокоила вереница судов, которые простаивали среди льдов на Неве 14 ноября. Прохожие поделились фото в соцсети, решив, что теплоходы оказались в плену льда, как это уже было на прошлой неделе с двумя буксирами.

Очевидцы: Два буксира оказались в плену льда Невы (фото)

- Теплоходы застряли во льдах между Финляндским и Володарским мостами, - сообщили очевидцы 14 ноября в 12.35 в паблике "ДТП и ЧП / Петербург".

Как выяснилось, теплоходы не застревали во льдах Невы, а ждут разводки мостов. Как рассказали «Фонтанке» в городском управлении МЧС, попавшие на фото суда ждут проводку, которая осуществляется в ночное время. Они не успели пройти Большую Неву со стороны Усть-Ижоры к Финскому заливу в предыдущие сутки и встали на стоянку.