Вечером в субботу, 8 октября, в городском посёлке Мга в Кировском районе Ленинградской области огонь охватил значительную площадь кровли пятиэтажного жилого дома. По словам очевидцев, причиной пожара могли стать проделки подростков.

- Крупный пожар. Выгорела крыша панельной пятиэтажки на улице Мгинской Правды, - сообщают очевидцы в паблике "Посёлок Мга". - Несколько верхних квартир так же пострадали: виниловые покрытия балконов передавали пламя гораздо быстрее, чем рубероид крыши.

Один из очевидцев уверяет, что видел, как 2 парня лет по 12 находились на крыше этого дома, затем один из них что-то кинул прямо на крыше, после чего начался пожар. Подростки поспешили скрыться.

- На месте происшествия работали дежурные смены 101, 111,127, 128,130, 131 пожарной части противопожарной службы Ленинградской области, СПТ ГКУ "Леноблпожспас", газовая служба (37 человек, 13 ед. техники), - говорится в сообщении регионального МЧС. - Кровля горела на площади 100 квадратных метров. В 19:10 пожар ликвидирован.

По данным спасателей, сведений о пострадавших не поступало.