Об инциденте сообщили очевидцы в паблике "ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург" 1 ноября 20.33.

- На "Чернышевской" всех вывели из поезда. Актуально на 20:22, - пишут свидетели.

- В электричке обнаружена сумка .вполне вероятно ,что движение будет остановлено.

Подробности происшествия уточняются.

В комментариях к записи о подозрительной сумке подписчики сетуют, что в последнее время случаи остановки движения поездов из-за забытых вещей участились.

- Неужели так трудно уследить за своими вещами?? Из-за забытой сумки, мешка и т.д. страдают столько людей, - пишут интернет-пользователи.