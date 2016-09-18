Серьезное ДТП произошло в ночь на 18 сентября в Петербурге. Как сообщили очевидцы, столкнулись три машины, серьезно пострадала молодая девушка. Все случилось около полуночи, на внешнем кольце КАД, от тоннеля до съезда на Бронку.

"Жуткое ДТП на дамбе - три автомобиля. Службы на месте. Не спешите... Всех ждут дома", - сообщила в соцсетях очевидец. Позже появились и уточняющие подробности страшной аварии на дамбе в Петербурге.

По словам очевидцев, Mazda-626, за рулем которой была молодая женщина, врезалась в ограждение, машину развернуло. Помочь девушке и ее пассажиру остановился еще один автомобиль - ВАЗ 2111. Когда пассажир Mazda вышел осмотреть повреждения, в иномарку на огромной скорости врезался автомобиль BMW. Досталось и ВАЗ 2111.

"Седан был разбит тотально - вся левая сторона и зад, я даже не смог понять, что за авто, но обеих дверей слева не было, а водительское сиденье сложило пополам... ", - рассказывают очевидцы.

Девушка, которая оставалась за рулем иномарки, получила очень серьезные травмы. Ее доставали из машины прибывшие на место ДТП спасатели МЧС.

"Из слов девочки, которая была в ВАЗ 2111(забирал эту машину). За рулём "Мазды" ехала девочка с парнем. Слегка не справилась с управлением и зацепила ограждение. Машину развернуло. Ребята на ВАЗ 2111 остановились узнать, не нужна ли помощь. Парень из Мазды вышел посмотреть машину, и в этот момент в Мазду прилетает БМВ (скорость машины на последнем радаре 170км/ч), Мазда отлетает в ВАЗ. А БМВ - на левую полосу в ограждение.

Водитель БМВ - пьян, ни царапины. А по поводу девочки - из Мазды её доставали по частям..", - рассказал в соцсетях Наиль Раффиков, - Основная причина такого исхода была в том, что у Мазды была открыта дверь".

По данным других очевидцев, девушка хоть и получила серьезные травмы, но выжила. Ей 28 лет.

"У нее, конечно, был шок, но она была в сознании и даже отвечала... Надеюсь, что врачи успели. Крови там много не было, вот разве что внутренние повреждения, но их же так не видно.. Там много людей освобождали к ней доступ, выламывали железо, пока "скорую" ждали. "Скорая" по телефону сказала ее не трогать до их приезда. Мы оказались на месте ДТП через пару-тройку минут, это случилось, судя по всему, в районе пол двенадцатого. Водитель БМВ сначала пролетел мимо нас (ехали 110) на бешеной скорости, машину аж качнуло. Потом он сидел в машине, весь в подушках, а когда вылез, его качало. С виду целый, крови не было. К пострадавшей даже не подошел", - сообщили очевидцы.

По словам свидетелей аварии, сразу после случившегося на место ДТП приехал отец водителя BMW.

"Папик этого горе-водителя приехал. А самое интересное, что парня из ВАЗ в самый последний момент следователь решил зачем-то повезти на экспертизу. Для чего, непонятно... И есть у меня нехорошее чувство, что дело просто развалят... (машина неисправна, колесо лопнуло и т.д.)", - рассказывают свидетели.